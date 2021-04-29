Средние цены на бензин в России за неделю выросли на 2 копейки

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 19 по 25 апреля 2021 года выросли на 2 копейки и составили 47,64 рубля за литр, говорится в материалах Росстата.

Средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 2 коп. - до 44,97 рубля за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 2 копейки - до 48,56 рубля за литр, а стоимость бензина Аи-98 возросла на 2 копейки - до 55,22 рубля за литр.

Дизельное топливо выросло в цене на 1 копейку - до 49,52 рубля за литр.

По данным Росстата, рост цен на бензин зафиксирован в 22 российских регионах, наиболее заметный отмечен в Салехарде - на 0,6%. Снижение цен наблюдалось в двух регионах РФ, более всего бензин подешевел в Тамбове - на 0,4%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 44,09 до 45,8 рубля, марки Аи-95 - от 48,5 до 51,99 рубля, марки Аи-98 - от 49,99 до 57,59 рубля за литр.

В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 43,3 до 45,85 рубля, марки Аи-95 - от 47 до 49,98 рубля, марки Аи-98 - от 54 до 57,66 рубля за литр.

Объем производства бензина в РФ с 19 по 25 апреля снизился на 3% по сравнению с предыдущей неделей - до 758,9 тыс. тонн. Производство дизельного топлива сократилось на 3% и составило 1 млн 491,6 тыс. тонн.