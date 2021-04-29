Реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале упали на 3,6%

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Реальные располагаемые доходы россиян (за вычетом обязательных платежей (налогов и сборов, процентов по кредитам и так далее) и скорректированные на инфляцию) в первом квартале 2021 года снизились на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 26,7% к IV кварталу 2020 года, следует из данных Росстата.

Вместе с тем Росстат пересмотрел динамику снижения реальных располагаемых доходов населения за 2020 год с 3,5% до 3%. Таким образом, в первом квартале 2020 года реальные располагаемые доходы граждан выросли на 1,3% (предыдущая оценка - 1%), во втором квартале - упали на 7,5% (7,9%), в третьем квартале - на 5% (5,3%), в четвертом квартале - на 0,9% (1,7%).

Указывается, что данные за 2020 год уточнены по сравнению с ранее опубликованными в связи с корректировкой данных по обороту розничной торговли и общественного питания, а также корректировкой Банком России отдельных показателей банковской статистики.

Реальные денежные доходы, по оценке Росстата, в первом квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года снизились на 2,8% и на 26% к предыдущему кварталу. Денежные доходы в среднем на душу населения составили в первом квартале 32 612 тыс. рублей, что больше на 3%, чем в первом квартале 2020 года.

В Росстате отмечают, что в структуре денежных доходов населения в первом квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла доля оплаты труда при снижении доли доходов от предпринимательской деятельности, социальных выплат и прочих денежных поступлений. При этом доля доходов от собственности сохранилась на уровне первого квартала 2020 года.

Согласно апрельскому прогнозу Минэкономразвития, реальные располагаемые доходы населения вырастут в 2021 году на 3%.