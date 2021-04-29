Объем инвестиций в проект "Арктик СПГ - 2" в 2021 году составит $6 млрд

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Объем инвестиций в проект строительства "Арктик СПГ - 2" на полуострове Гыдан в 2021 году составит до $6 млрд, что на 50% больше суммы вложений в 2020 году. Об этом сообщил зампредседателя правления "Новатэка" Марк Джитвэй в ходе телефонной конференции.

"Мы потратили примерно $4 млрд в 2020 году и оцениваем, что потребности в капитальных затратах в этом году будут примерно на 50% больше, около $6 млрд, по мере интенсификации строительства для соблюдения запланированных сроков запуска", - рассказал топ-менеджер.

Как добавил Марк Джитвэй, в целом на конец марта 2021 года проект проинвестирован партнерами и готов примерно на 39%. По его словам, компания сохраняет планы по запуску первой из трех предполагаемых технологических линий проекта в 2023 году. Ее готовность уже 53%.

Марк Джитвэй также напомнил, что участниками проекта одобрено привлечение внешнего финансирования под проект "Арктик СПГ - 2" на $11 млрд. Треть от этой суммы предоставят китайские банки, еще треть - банки Европы и Японии, остальной объем - российские банки. В частности, в среду ВЭБ.РФ совместно с консорциумом российских банков объявил о предоставлении кредита на "Арктик СПГ - 2" на общую сумму в €3,11 млрд сроком на 15 лет.

О проекте

"Арктик СПГ - 2" - второй СПГ-проект "Новатэка". Проект предусматривает строительство трех линий по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая и стабильного газового конденсата до 1,6 млн тонн в год. Ресурсной базой проекта является Утреннее месторождение, расположенное на полуострове Гыдан в ЯНАО. Запуск первой линии планируется в 2023 году, второй и третьей линий - в 2024 и 2026 годах соответственно.

Помимо "Новатэка" (60%), участниками проекта являются китайские CNOOC и CNPC, французская Total и консорциум японских компаний Mitsui и Jogmec (у всех по 10%).