Словакия опубликовала договор о покупке вакцины "Спутник V"

ПРАГА, 29 апреля. /ТАСС/. Словакия опубликовала в четверг договор о покупке российской вакцины против коронавируса "Спутник V", первая партия которой поступила в страну 1 марта. Документ, на придании огласке которого настаивала президент республики Зузана Чапутова, представлен на сайте национального министерства здравоохранения.

Создатели российской вакцины 24 апреля проинформировали Словакию, что не возражают против публикации текста договора о поставке вакцины "Спутник V". При этом Братиславе было предложено также опубликовать контракт с американской компанией Pfizer.

Также российская сторона напомнила, что глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш сообщил об исследовании эффективности различных вакцин, используемых в Венгрии, признав "Спутник V" лучшей.

Кроме того, разработчики вакцины сравнили ситуацию в Словакии с той, в которой ранее оказалась Бразилия, где продвижению российской вакцины открыто противодействовали США. Так, в отчете Министерства здравоохранения США за 2020 год признавалось, что штаты пытались убедить Бразилию отказаться от российской вакцины против COVID-19.

Ранее министр здравоохранения Словакии Владимир Ленгварский заявил, что его республика предаст гласности договор о покупке российской вакцины и в случае, если против этого будет возражать российская сторона.