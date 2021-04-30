ЦБ предупредил о росте активности псевдоброкеров в 2021 году

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Банк России предупредил о росте активности псевдоброкеров на рынке в 2021 году, что связано с возросшим интересом россиян к ценным бумагам. Об этом сообщил ТАСС глава департамента ЦБ РФ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях.

"Что касается псевдоброкеров. Это непосредственно нелегальная деятельность на финансовом рынке, когда под видом продажи людям якобы финансовых продуктов у них отнимаются деньги. Такая проблема действительно существует, особенно в 2020-2021 году, когда более популярными стали вложения на фондовом рынке, и когда на рынок пришли более 7 млн новых клиентов. Данных за I квартал пока нет. Однако мы уже можем сказать, что наблюдали в этом году существенное увеличение подобных предложений", - сказал он, комментируя сообщение Росфинмониторинга об увеличении жалоб россиян на псевдоброкеров.

Лях уточнил, что регулятор классифицирует подобные компании как нелегальных форекс-дилеров, число которых, по его словам, в 2020 году выросло почти в два раза, до 395 организаций. При этом многие из таких нелегальных участников рынка действовали в интернете, через различные мессенджеры и средства видеосвязи.

Глава департамента ЦБ также добавил, что мошенники предлагают людям быстрый доступ на фондовый и форекс рынок. Они заманивают клиентов с помощью методов социальной инженерии, обманом вынуждают их установить торговый терминал и средство удаленного доступа к компьютеру. "Затем якобы трейдер проводит торговые операции в терминале клиента. Но на самом деле никаких действий не совершается, деньги клиента просто переводятся на счета компаний или физлиц и обналичиваются", - отметил он.

Ранее Росфинмониторинг сообщил об увеличении числа жалоб граждан на организации, которые ведут свою деятельность под видом брокерских компаний, предлагая вложить деньги в якобы высокодоходные проекты. В ведомстве уточнили, что в большинстве случаев мошенники используют стандартные схемы, предлагая россиянам заработать на инвестициях на финансовом рынке или на курсах криптовалют.