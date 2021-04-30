Исследование: москвичи за пандемию стали меньше тратить на вредные привычки

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Жители Москвы за время пандемии стали меньше покупать алкоголь и табак, однако траты на свежие продукты выросли. Такие данные приводятся в исследовании BCG и "Ромир", которое имеется в распоряжении ТАСС.

Год спустя после запуска серии исследований BCG и исследовательский холдинг "Ромир" представили четвертый срез потребительских настроений: "Российские потребители - новая реальность". Цель исследования - анализ отношения потребителей к сложившейся на фоне пандемии COVID-19 ситуации и выявление их готовности тратить.

"Очевидно, что потребительский спрос в Москве на пороге серьезного оживления. Даже в такой категории, как автомобили, мы видим нетто-положительные показатели. Интересно, что проигравшими категориями стали алкоголь и табак, возможно, это связано в целом с более аккуратным отношением к своему здоровью. Другим интересным наблюдением стало то, что москвичи в целом сейчас стали менее склонны рассматривать возможность покупки нового жилья, но планируют вложиться в ремонт, об этом заявил 21% респондентов", - приводятся слова управляющего директора и партнера BCG, руководителя экспертной практики по потребительским товарам и розничной торговле в России и СНГ Ивана Котова.

По данным исследования, по сравнению с началом пандемии москвичи теперь намерены в целом больше покупать как продукты питания, так и товары длительного пользования. При этом горожане обеспокоены возможностью заражения - они планируют увеличение расходов на стриминговые платформы и доставку еды вместо кинотеатров и ресторанов. Также они планируют сокращать свои расходы на путешествия (-25%), концерты и спа-салоны (-26%). Больше всего из-за настороженного отношения пострадали гипермаркеты, магазины в торговых центрах и монобрендовые магазины, в дальнейшем сократить свои расходы в них планируют соответственно 19%, 39% и 44% московских респондентов, при этом основной причиной подобной динамики они называют попытку избегать толп в общественных местах (47% опрошенных).

Москвичи меньше остальных россиян нацелены вернуться к наращиванию затрат на междугородние поездки и гостиницы, при этом уровень доверия к общественному транспорту и такси в Москве резко растет. Хотя в целом отношение к нему остается осторожным, по сравнению с апрелем 2020 года прирост позитивных ответов составил 34% для общественного транспорта, 22% для такси и +11% для каршеринга.

"Конечно, некоторые тренды уже никак не повернуть вспять. В особенности это касается повышения внимания к своему здоровью: оно росло и до пандемии, но сейчас в свете текущих событий ежедневная забота о себе и своем самочувствии приобретает особое значений. Люди старшего возраста планируют увеличивать свои траты на безрецептурные препараты, в то время как активное население 36-55 лет ожидают рост своих трат на витамины и добавки, медицинские процедуры и предметы личной гигиены. Скорее всего, мы будем наблюдать этот тренд и в дальнейшем", - отметила исполнительный директор Ромир и Mile Group Инна Караева.

Об исследовании BCG и Romir

Для выявления настроений российских потребителей было проведено обширное социологическое исследование на базе платформы Romir Consumer Scan Panel. Это технологическая лонгитюдная платформа, обрабатывающая данные о потребителях.

Участвовали 1,5 тыс. респондентов со всей России из различных социальных и демографических групп, с углубленным исследованием по Москве. Респонденты отвечали на 50 вопросов, структурированных по следующим блокам тем: отношение к пандемии; знания о вирусе; потребительские настроения; расходы в различных категориях.

В исследование включено более 40 товарных категорий, что позволило выяснить краткосрочные и среднесрочные планы потребителей. Товарные категории исследования: продовольственные товары; товары длительного пользования; одежда; транспорт; туризм и здравоохранение.