В Турции вступил в силу запрет на расчеты в криптовалюте

АНКАРА, 30 апреля. /ТАСС/. Владельцы кошельков с криптовалютой в Турции не смогут с пятницы использовать это платежное средство для расчетов за товары и услуги на территории страны. В соответствии с принятыми Центробанком республики правилами регулирования соответствующий запрет вступил в силу с 30 апреля.

Самые крупные турецкие криптобиржи Binance, Ininal и Papara 29 апреля прекратили операции по снятию и вкладам турецкой лиры в криптовалюты.

Власти пресекли оборот криптовалют как напрямую между контрагентами, так и через посредников. Для этого официально зарегистрированные и лицензированные финансовые платформы, сервисы и платежные системы в Турции, работающие или имеющие возможность работать с криптовалютами, лишаются права оказывать какие-либо услуги по расчетным операциям с ними или разрабатывать новые бизнес-модели для перевода средств между кошельками, покупки, хранения или вывода криптовалюты в фиат.

ЦБ отмечает, что такие транзакции несут серьезные риски для договаривающихся сторон, в том числе ввиду отсутствия какого-либо эффективного контроля со стороны официальных регуляторов, в том числе в вопросах ценообразования. Финансовые власти страны считают, что нынешняя стоимость ряда криптовалют чрезмерно и неадекватно завышена.

Глава ЦБ Шахап Кавджиоглу отметил, что вступившие в силу правила "не являются запретом на всю экосистему" криптовалют. Целью принятых мер он назвал необходимость проработки сбалансированной системы для хранения и расчетов в этом типе валют, а до ее появления операции с криптовалютой не будут осуществляться во избежание возможных проблем. Между тем сам турецкий Центробанк вместе с другими финансовыми институтами страны продолжает разработку официальной криптовалюты и платформы для ее использования, которая, как ожидается, может быть готова к концу года.

На фоне введенных ограничений в Турции разгорелся скандал с местной криптобиржей Thodex. Ее основатель Фарук Фатих Озер, как сообщает газета "Хюрриет", закрыл площадку и сбежал 20 апреля в Албанию как минимум с $108 млн средств его клиентов. Общий же объем привлеченных им денег может достигать $2 млрд. Власти арестовали более 70 человек, которые могут быть причастны к работе этой биржи. 24 апреля закрылась еще одна турецкая криптобиржа Vebitcoin.