В ВШЭ заявили, что более 14% россиян по новой методике оценки могут отнести к бедным

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Более 14% россиян в 2021 году могут быть отнесены к бедным по новой методике оценки величины прожиточного минимума. Об этом говорится в "Мониторинге социально-экономического положения и социального самочувствия населения: итоги 2020 года" НИУ ВШЭ.

"В соответствии с новой методикой прожиточный минимум приравнивается к доле медианного денежного дохода - 44,2%. Таким образом оценка масштабов бедности на основе доли населения, имеющего доход ниже прожиточного минимума, теперь связана с конфигурацией распределения доходов всего населения. Снижение масштабов бедности будет зависеть от изменения дифференциации денежных доходов населения. В 2021 году величина прожиточного минимума определена в размере 11 653 рублей. При текущих уровнях дифференциации денежных доходов чуть более 14% населения страны будут иметь доходы ниже этого уровня, т. е. являться бедными", - говорится в мониторинге.

Отмечается, что переход на новую методику оценки величины прожиточного минимума приведет к более устойчивой динамике масштабов бедности. При этом официальные расчеты масштабов бедности в России в 2020 году еще проводятся по старой методологии, основанной на ежеквартальной стоимостной оценке потребительской корзины. "По этим расчетам за первые три квартала года бедность в России несколько увеличилась, но в четвертом квартале долю бедного населения удалось снизить до уровня четвертого квартала предыдущего года. В целом за 2020 год за чертой бедности находилось 12,1% населения страны (17,8 млн чел.). Аналогичный показатель в 2019 года - 12,3%", - отмечается в мониторинге.