Условием для участия в ПМЭФ станет отрицательный тест на коронавирус

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Участники Санкт-Петербургского международного экономического форума, который пройдет в очном формате, должны будут соблюдать санитарные правила и иметь отрицательный тест на коронавирус. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала "78".

"Я очень рад, что будем работать офлайн. Мы ждем заключения новых контрактов, готовим соответствующие инвестпроекты, которые будут представлены на нашей городской площадке. Но вирус никуда не делся. Сегодня ситуация в городе позволяет провести форум в таком режиме, но для этого нужно соблюдать условия - те требования, которые предъявляются Роспотребнадзором. Условием будет наличие отрицательного теста. Все участники знают, что необходимо предъявить, чтобы участвовать в форуме", - сказал губернатор.

Санкт-Петербургский международный экономический форум в этом году состоится 2-5 июня под девизом "Снова вместе - экономика новой реальности", он пройдет очно с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.