"Известия": страховые выплаты по полисам от коронавируса превысили 2,48 млрд рублей

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Страховые выплаты по полисам от коронавируса за год пандемии превысили 2,48 млрд рублей. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на результаты опроса крупнейших страховых компаний о продажах за год пандемии полисов, покрывающих риски заболевания коронавирусом.

Так, средняя цена страховки варьировалась от 3,3 тыс. до 8,4 тыс. рублей, а размер компенсации - от 2,4 тыс. до 43 тыс. При этом некоторые полисы гарантируют компенсацию в случае положительного ПЦР-теста, а другие - только при госпитализации или серьезном течении заболевания. Как уточнили "Известиям" в ЦБ, решение об отказе в выплатах принималось в среднем в 11,5% случаев.

Объем выплат "РЕСО-гарантии" медучреждениям за диагностирование и лечение застрахованных клиентов составил около 2 млрд рублей. Компания также включила лечение COVID-19 в покрытие ДМС, сообщил гендиректор страховщика Игорь Иванов. "Альфастрахование" выплатило гражданам более 438 млн рублей. При этом, по словам директора департамента страхования имущества физических лиц компании Дениса Титова, в IV квартале 2020 года убыточность по продукту увеличилась более чем в четыре раза по сравнению с III кварталом. В "Согласии" сумма выплат по полисам превысила 30 млн рублей, в "Сбербанк страховании" сумма выплат составила 3,3 млн рублей.

Ранее Банк России направлял страховым компаниям письмо с рекомендациями давать разъяснения при продаже полисов от коронавируса и о недопустимости навязывания страховок, поскольку не все клиенты понимают условия договоров. В страховых организациях, в свою очередь, "Известиям" сообщили, что потребителям доступна подробная информация по полисам и условиям программ. Доля отказов в выплатах в "Альфастраховании" и "Согласии" не превысила 3%, а в "Сбербанк страховании" отказали 80 раз, отметили в пресс-службе компании.