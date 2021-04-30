Средний чек автокредитов в России в марте впервые превысил 1 млн рублей

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Средняя сумма выданных в российскими банками автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в марте 2021 года составила 1,052 млн руб., сообщили ТАСС в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Этот показатель является наибольшим за историю наблюдений бюро.

Средний чек автокредитов в марте на 23,6% превышает показатель того же месяца прошлого года и на 7,2% больше, чем в феврале 2021 года.

Рекордный размер среднего чека в марте наблюдается во всех видах залогового кредитования граждан. Так, средняя сумма ипотечного кредита, выданного в марте, также достигла максимума и составила 2,92 млн рублей.

В бюро отмечают, что превышение средней суммы автокредита было отмечено в 10 из 30 крупнейших регионов страны по объемам автокредитования. Так, в марте самый большой средний размер выданных автокредитов зафиксирован в Москве (1 539,1 тыс. руб.), Московской области (1 279,7 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (1 226,8 тыс. руб.) Наибольший рост показателя в марте продемонстрировали Кемеровская область (+74,8%), Республика Татарстан (+29,6%) и Самарская область (+29,4%).

"В марте было выдано наибольшее количество автокредитов в текущем году, а их средний чек впервые превысил 1 миллион рублей, - комментирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. - Определяющим критерием при принятии банками решения о выдаче автокредита, а также о его параметрах (включая размер), является значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика. Иными словами, в последнее время автокредиты выдаются тем гражданам, значение ПКР которых находится на высоком уровне. Этим заемщикам банки выдают автокредиты на более значительные суммы".