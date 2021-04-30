Минэкономразвития и РЭЦ запускают федеральную программу рибейтов

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Минэкономразвития России и АО "Российский экспортный центр" ("РЭЦ") запускают федеральную программу компенсации части расходов, связанных со съемками иностранных фильмов в России (рибейт). В России программа будет реализована впервые, а прием заявок на участие начнется 30 апреля, сообщается в пресс-релизе Минэкономразвития.

"Запуск программы рибейтов даст импульс развитию нового вида бизнеса - продакшн-сервис на экспорт, в частности, привлечению российских специалистов и компаний для съемок зарубежных фильмов и сериалов", - сказал заместитель министра экономического развития России Владимир Ильичев.

Прием заявок на участие в рибейте пройдет в период с 30 апреля по 31 мая. После окончания приема заявок экспертный совет определит иностранные кинематографические проекты, которые будут профинансированы, отмечено в сообщении. В период с 2021 по 2024 год федеральным проектом "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" предусмотрено ежегодное финансирование рибейтов в размере 100 млн рублей.

"В целом рибейт позволит России достойно конкурировать с другими странами за привлечение иностранных кинокомпаний для проведения съемок, что обеспечит дополнительный доход в бюджеты регионов, где будут проводиться съемки, и развитие российских организаций кинематографии", - отметил Ильичев.