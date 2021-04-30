Треть предпринимателей заявили, что праздники не повлияют на их выручку

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Треть российских предпринимателей (38%) считают, что майские праздники не повлияют на их выручку. Об этом сообщается в исследовании "Модульбанка" среди 35 тыс. клиентов.

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По данным аналитики, 38% предпринимателей отметили, что праздники не повлияют на их выручку. 5,5% сообщили, что праздники скажутся положительно. Около 56% говорят, что длинные праздники окажут негативное влияние на выручку. Почти 71% предпринимателей планируют работать в период праздников. 18,5% планируют отдыхать, остальные будут совмещать работу и отдых.

Среди причин, по которым предприниматели прогнозируют падение выручки, наиболее часто упоминают следующие: "будет меньше клиентов, поскольку все разъедутся из города", "снизится деловая активность", "будут отдыхать партнеры, поставщики, корпоративные клиенты и банки, а значит срывается график поставок, встанут транзакции, согласования".