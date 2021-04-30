Зарплаты медперсонала достигли 80 тыс. рублей в некоторых регионах России

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Зарплаты медицинского персонала значительно выросли за период пандемии. В настоящее время фельдшерам предлагают почти 80 тыс. руб. в Москве и Санкт-Петербурге, а в других регионах средний уровень зарплаты может достигать 79 тыс. руб., говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Самые большие средние зарплаты предлагают фельдшерам в Москве и Санкт-Петербурге - около 79,6 тыс. рублей, в других регионах средние зарплаты составят до 79, 2 тыс. рублей", - говорится в результатах исследования.

Отмечается, что в среднем 60,7 тыс. руб. в Москве и Санкт-Петербурге могут получать продавцы-консультанты в сфере медицины, до 57,5 тыс. руб. предлагают фармацевтам-провизорам в крупнейших городах. "Медицинские сестры в Москве и Санкт-Петербурге могут рассчитывать в среднем на оклад 55,1 тыс. рублей, а сиделки - 54,3 тыс. рублей", - отмечают эксперты.

Согласно размещенным вакансиям, врачу клинической лабораторной диагностики в Москве готовы платить до 160 тыс. руб., врачу-косметологу в Санкт-Петербурге - до 300 тыс. руб. Стоматолог в Москве может претендовать на зарплату в среднем до 200 тыс. руб., а на доход до 120 тыс. руб. в Красноярском крае может рассчитывать заведующий отделением психиатрии, на доход до 100 тыс. руб. - гинеколог.

На сервисе размещено более 18,8 млн резюме, зарегистрировано более 600 тысяч работодателей и публикуется более 200 тысяч вакансий каждый месяц. В рамках исследования было проанализировано 15 тыс. вакансий.