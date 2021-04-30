Аналитики назвали регионы, в которых предприниматели получают самые высокие прибыли

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Предприниматели в Москве, Удмуртии и Якутии получают самые высокие прибыли, самые низкие - в Еврейской автономной области, Коми и Карачаево-Черкесии. Об этом сообщается в исследовании финансовых показателей микро- и малого бизнеса, которое провели общероссийская общественная организация "Деловая Россия" и технологическая образовательная компания для предпринимателей Like Центр.

"В рамках исследования была проанализирована официальная отчетность более 1 млн бизнесов [юридических лиц] с выручкой до 800 млн рублей в год. Выяснилось, что самые высокие прибыли получают предприниматели в Москве, Удмуртии и Якутии. А самые низкие - в Еврейской автономной области, Республике Коми и Карачаево-Черкесии. Так, согласно исследованию, в среднем московский предприниматель в год получает 14 млн рублей чистой прибыли. Предприниматели Удмуртии и Якутии - в среднем около 10 млн рублей годовой прибыли", - говорится в материалах исследования, которые имеются в распоряжении ТАСС.

При этом в Еврейской автономной области и Республике Коми средние показатели микро- и малого бизнеса показывают убыток (23,7 млн рублей и 2,4 млн рублей соответственно). Средняя годовая прибыль предпринимателей Карачаево-Черкесии составила 19 тыс. рублей.

"Исследование также выявило регионы - лидеры по количеству действующих предпринимателей из сферы микро- и малого бизнеса в процентном соотношении от общей численности населения. Так, наибольшая концентрация предпринимателей ожидаемо [зафиксирована] в Москве и Санкт-Петербурге. За ними следуют Калининградская, Новосибирская и Свердловская области", - говорится в материалах исследования.

В ходе второго этапа исследования проводился опрос предпринимателей, "который отразил разницу в предпринимательском климате Москвы и регионов". Так, 89% предпринимателей Москвы оценили потребительский спрос на свои товары и услуги как "выше среднего". Однако бизнес в регионах указывает на низкий спрос - так считают 49% от опрошенных предпринимателей.

"При этом уровень конкуренции предприниматели в регионах склонны оценивать выше, чем их столичные коллеги: 87% региональных представителей микро- и малого бизнеса назвали конкуренцию высокой и средней, в то время как в Москве об этом говорят только 60% предпринимателей, а 40% находят конкуренцию низкой. Примечательно, что в регионах предприниматели меньше тратят на продвижение: только 17% региональных бизнесменов закладывают в маркетинговый бюджет 10-30% от выручки, тогда как в Москве подобной тактики придерживается треть предпринимателей", - говорится в материалах исследования.

Методология исследования

Исследование микро- и малого бизнеса проводилось в два этапа. В рамках первого анализировали финансовые показатели юридических лиц на основе данных системы "Спарк". Использовалась следующая градация предприятий по выручке: микро- - меньше или равна 120 млн рублей, малых - от 121 до 800 млн рублей. Рейтинг формировался на основе средних значений выручки и чистой прибыли юрлиц - субъектов микро- и малого бизнеса региона. На втором этапе проводился опрос предпринимателей. Исследованию подлежали оценка предпринимателями условий ведения бизнеса в регионе. Выборка - 2,1 тыс. начинающих и действующих предпринимателей из 75 регионов РФ.