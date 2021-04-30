В России создадут "Реестр надежных курьерских служб"

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) и Межрегиональная ассоциация курьерских служб (МАКС) создадут в июне - августе первый в России "Реестр надежных курьерских служб". Он объединит добросовестных поставщиков услуг курьерской доставки и позволит сформировать единые стандарты оказания услуг, говорится в сообщении АКИТ о подписании бессрочного соглашения о сотрудничестве с МАКС.

"Реестр надежных курьерских служб" - это отраслевая площадка, на которой будет представлен рейтинг компаний, осуществляющих доставку, соответствующих высоким стандартам качества оказания услуг и готовых выполнять повышенные требования современного рынка", - говорится в сообщении. Ожидается, что он начнет работать в июне, а до конца лета заработает в полном объеме.

Как отмечают ассоциации, целями проекта станут, выявление и поддержка российских компаний, работающих в сфере доставки; содействие повышению конкурентоспособности услуг курьерской доставки и улучшение процесса доставки товара. Все это, как ожидается, в перспективе позволит сформировать единые стандарты качества оказания услуг.

"Рейтинг беспристрастен, повлиять на него можно только качеством своей работы. Это создает равные условия для всех участников рынка. Кроме развития здоровой конкуренции, реестр в дальнейшем станет основой для формирования единых стандартов оказания услуг курьерской доставки", - отметил координатор МАКС Александр Митюков, слова которого приводятся в сообщении.

"Последняя миля" легко может разрушить репутацию ритейлера или, наоборот, увеличить число лояльных клиентов, готовых возвращаться в магазин за новыми покупками. Для электронной торговли реестр или топ-лист лучших из лучших - это возможность выбрать действительно добросовестного партнера, ориентированного на конечного клиента и гарантирующего качество своих услуг", - отметил президент АКИТ Артем Соколов, которого также процитировали в сообщении.

Об участниках

Рейтинг курьерских служб будет формироваться как на основе открытых данных об участниках, так и дополнительных сведений, которые предоставляют сами компании. Например, в реестре будет содержаться информация о количестве выполняемых заказов, уровне потерь или порчи посылок, количестве курьеров и соблюдении сотрудниками служб противоэпидемических мер безопасности. В рейтинге будут учтены разные типы доставок: курьерские, через пункты выдачи заказов (ПВЗ) и постаматы, а также специализация компаний по срокам доставки: день в день, на следующий день или экспресс-доставка. Для ПВЗ и курьерских служб еще одним показателем станет возможность примерки (предметов одежды) для клиентов.

Участниками "Реестра надежных курьерских служб" смогут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели, предоставившие достоверную информацию о компании, ее хозяйственной деятельности и работающие на рынке не менее трех лет, отметили в АКИТ и МАКС. Условия участия - добровольные и бесплатные. Решение о включении принимает экспертная комиссия в составе членов АКИТ и МАКС.

Активное участие в разработке проекта приняли члены АКИТ: lamoda, PickPoint, "М.Видео", Ozon.ru, Яндекс Go, "Вестовой" и другие. Агрегаторами проекта выступают компании PimPay, Mea Soft, ApiShip, Post Service.