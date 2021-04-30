Бюджет Вологодской области в I квартале 2021 года исполнен с профицитом в 3,6 млрд рублей

ВОЛОГДА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Поступления налогов и сборов в доходную часть бюджета Вологодской области за первый квартал 2021 года возросли на 28% - до 21,5 млрд рублей, в том числе поступления налога на прибыль увеличились вдвое - до 8,4 млрд рублей. Бюджет исполнен с профицитом в 3,6 млрд рублей при планировавшем дефиците в объеме 9 млрд, рассказал в интервью ТАСС губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"На первый квартал этого года в бюджет области мобилизовано налогов и сборов на 21,5 млрд рублей. Наполнение идет опережающими темпами, дополнительные доходы сверх нормативов составили 1,6 млрд рублей (рост на 28%). Основной вклад в увеличение собственных доходов региона обеспечен за счет поступлений налога на прибыль, они выросли в два раза (на 4,3 млрд рублей) - до 8,4 млрд рублей", - отметил Олег Кувшинников.

В первую очередь это связано с улучшением финансовых результатов одного из промышленных флагманов - компании "Северсталь", отметил губернатор. "Наши металлурги обеспечили 77% прироста налога на прибыль по итогам первого квартала, платежи возросли по сравнению с прошлым годом на 3,3 млрд рублей. Бюджет области исполнен за первый квартал с профицитом в объеме 3,6 млрд рублей при планировавшемся дефиците в 9 млрд", - отметил Кувшинников.

По словам руководителя региона, в 2020 году снижение доходов области составило 6%, а поступления налога на прибыль уменьшились на 29% в связи с экономическим кризисом из-за пандемии. "В 2020 году мы не привлекали ни коммерческие кредиты, ни бюджетные, ни на противопандемийные мероприятия, но весь 2020 год мы жили в состоянии полностью сбалансированного бюджета благодаря мощной антикризисной программе и поддержке системообразующих отраслей экономики из регионального и федерального бюджетов. Нам удалось сбалансировать бюджет и не провалиться, у нас всего на 6% провалилась доходная часть бюджета, а прогноз был - 21%, снижение было полностью компенсировано помощью из федерального бюджета. Первый же квартал этого года для нас успешен", - сказал губернатор.

Оживление экономики региона подтверждено также показателями малого и среднего бизнеса, налоговые поступления от этого сектора экономики увеличились на 23,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом в малом и среднем бизнесе занято около трети работающих в области.

На достижение национальных целей в 2021-2023 годах планируется направить 46,8 млрд рублей. "В целом так называемый "бюджет развития" области, куда входят все расходы на строительство, ремонт и реконструкцию объектов, развитие инфраструктуры в рамках нацпроектов и градостроительных советов, составит на три года 63,9 млрд рублей", - сообщил губернатор.

О госдолге

Вологодская область находится в списке регионов с наименьшим уровнем государственного долга и постепенно его сокращает. На 1 апреля госдолг региона составил 15,7 млрд рублей, это 24% от собственных доходов региона. На 1 января 2022 года госдолг планируется уменьшить до 14,9 млрд (22,7% от собственных доходов), отметил губернатор.

Курс на финансовое оздоровление региона был взят еще в 2012 году, когда нынешний руководитель возглавил область. В 2019 году досрочно были погашены все коммерческие кредиты, в структуре госдолга остаются только бюджетные кредиты. В прошлом году, несмотря на сложные экономические условия, госдолг был сохранен на прежнем уровне в 15,7 млрд рублей, сообщил Кувшинников.

"На сегодня этот государственный долг для нас оптимален, мы не планируем его резко сокращать, бюджет на трехлетний период сбалансирован, в нем учтены затраты на развитие инфраструктуры, строительство, капитальные и текущие ремонты. Бюджетные кредиты, хоть они и не требуют обслуживания, их же надо возвращать, поэтому мы нацелены на снижение госдолга, сохранение финансовой и долговой стабильности", - подытожил глава региона.