Инвестиции в экономику Вологодской области превысят в 2021 году 200 млрд рублей

ВОЛОГДА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Власти Вологодской области намерены создать условия для сохранения объема инвестиций в экономику региона на уровне как минимум 203 млрд рублей - такой рекордный для региона показатель был достигнут в прошлом году, несмотря на экономический кризис, вызванный пандемией. Реализация крупных инвестиционных проектов продолжена, сообщил в интервью ТАСС губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"2020 год, несмотря на ограничения по коронавирусу, стал рекордным по объему инвестиций в основной капитал - 203,6 млрд рублей (предварительно в 2020 году прогнозировалось снижение капиталовложений на 12% до 160 млрд рублей из-за пандемии, в 2019 году показатель составил 197 млрд рублей). Вологодская область по объему инвестиций в расчете на душу населения (176,1 тыс. рублей) заняла 15-е место среди регионов России и четвертое место по Северо-Западному федеральному округу. Объем инвестиций в экономику снижать не собираемся", - сказал губернатор.

Вместе с тем, отметил глава региона, введенные ограничения по коронавирусу внесли корректировки в ход реализации некоторых инвестиционных проектов, но крупные проекты продолжены во всех отраслях экономики. Так, в металлургии ПАО "Северсталь" ведет строительство доменной печи и коксовой батареи с трамбованием угольной шихты, инвестиции - около 31 млрд и 34 млрд рублей соответственно. В химическом производстве компания АО "Апатит" реализует проекты по развитию производства, в том числе строит новую установку по выпуску серной кислоты мощностью до 1,1 млн тонн в год и производству сульфата аммония, объем инвестиций - порядка 10 млрд и 3 млрд рублей соответственно.

В лесопромышленном комплексе фанерный комбинат "Свеза Новатор" создает высокотехнологичную линию по выпуску большеформатной ламинированной фанеры, инвестиции оцениваются в 6,3 млрд рублей. Более 6 млрд рублей намерена вложить компания "Плитвуд" в создание высокотехнологичного производства большеформатной фанеры в поселке Вохтога. Группа компаний "Сегежа" реализует проект по модернизации и реконструкции Сокольского ЦБК, одновременно решая задачу по снижению выбросов, инвестиции составят более 11 млрд рублей. Компания Nestle с 2020 года реконструирует фабрику по производству молочной основы для сухих молочных смесей. Проект позволит расширить производство, перейти на полный производственный цикл и использование российского сырья. Объем инвестиций - 2,7 млрд рублей. Такой же объем капиталовложений инвестирует ОАО "Северное молоко" в реконструкцию молочного завода в городе Грязовце.

"У нас продолжаются крупные инфраструктурные проекты за счет федерального и регионального бюджетов. Это строительство моста в Череповце, реконструкция аэропортового комплекса в Великом Устюге, расширение до четырех полос федеральной трассы А-114 от Вологды до Череповца - планы громадные", - подытожил губернатор.