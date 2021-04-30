Российские банки нарастили выдачи потребкредитов в марте до рекордной суммы

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Российские банки в марте выдали потребительских кредитов на 340,6 млрд руб., что является максимальным показателем за последние два года. По сравнению с мартом 2020 года объем выдач потребкредитов вырос на 41%, по сравнению с февралем этого года - на 17%, сообщили ТАСС в бюро кредитных историй "Эквифакс".

Средняя сумма, на которую выдавался потребкредит в марте достигла максимального за историю наблюдения бюро значения. "Мы отмечаем рекордно высокую среднюю сумму выдаваемого потребительского кредита, в марте она составила почти 308 тыс. рублей. В 2020 году средний чек составлял 250 тыс. рублей, что на 23% ниже текущих показателей", - комментирует глава бюро кредитных историй Олег Лагуткин.

Он отмечает, что подобная тенденция связана с кредитными политиками банков, которые таким образом стремятся к выполнению бизнес-планов. Также на рост среднего чека влияет изменение структуры выдач по потребкредитам, которое выражается в замедлении активности в части POS-кредитования (кредиты, выдаваемые непосредственно в торговых точках.