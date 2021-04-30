В Росморречфлоте заявили, что РФ не вводила ограничений судоходства в Керченском проливе

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апреля. /ТАСС/. Россия не вводила ограничений судоходства для торгового и гражданского флота в Керченском проливе, вопреки заявлениям, которые звучат в Европарламенте, и полностью придерживается международных норм. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.

"Ограничений никаких для коммерческих судов нет, торгового и гражданского флота. Никаких ограничений не вводилось. Россия полностью придерживается всех международных норм", - сказал представитель ведомства.

Накануне Европейский парламент призвал ЕС обеспечить мониторинг за свободой судоходства в Керченском проливе. Соответствующая рекомендация нашла отражение в резолюции по РФ, принятой депутатами по итогам пленарной сессии Европарламента.