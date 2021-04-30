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Мосбиржа планирует до конца года запустить торги акциями с 7 утра

В марте на Московской бирже с этого времени начались торги на валютном и срочном рынках

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Московская биржа планирует до конца 2021 года запустить торги с 07:00 на рынке акций, сообщил журналистам управляющий директор по продажам и развитию бизнеса биржи Игорь Марич.

"До конца этого года мы рассчитываем, что запустим ранние торги на рынке акций", - пояснил он.

В марте 2021 года на Московской бирже начались торги на валютном и срочном рынках с 07:00, которые ранее проводились с 10:00 мск. По словам Марича, доля утренних торгов на валютном рынке (по операциям спот) составляет порядка 7-11%.

В свою очередь председатель правления торговой площадки Юрий Денисов не исключал, что Московская биржа может ввести круглосуточные торги валютой и деривативами в будние дни.

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