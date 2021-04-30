Мишустин призвал координировать регулирование экспорта в ЕАЭС

КАЗАНЬ, 30 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин, открывая в пятницу заседание Евразийского межправительственного совета в расширенном составе, обратился к его участникам с призывом координировать меры по регулированию экспорта в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"Ситуация с коронавирусом существенно повлияла на мировые рынки. По линии правительства нужно координировать меры по регулированию экспорта в рамках союза с тем, чтобы сдерживать рост потребительских цен", - сказал он.

По словам Мишустина, речь в первую очередь идет о сельскохозяйственной продукции и сырьевой продукции. "Это чувствительный вопрос для граждан наших стран", - подчеркнул он.

Равноправные отношения с ЕС

ЕАЭС заинтересован в развитии равноправных отношений с Евросоюзом, заявил Мишустин. "Мы заинтересованы в том, чтобы выстраивать конструктивный диалог с Европейским союзом на равных условиях и принципах взаимоуважения", - сказал он.

Премьер РФ подчеркнул, что ЕАЭС является сильной организацией, открытой для сотрудничества, и он должен стать основным связующим звеном в построении Большого евразийского партнерства. Мишустин призвал углублять контакты с ближайшими партнерами, какой бы ни была ситуация на мировой арене, в первую очередь в рамках СНГ, ШОС, БРИКС. "Конечно, важно продолжить совместную работу с другими государствами над крупными, экономически обоснованными проектами, в том числе по сопряжению с китайской инициативой "Один пояс - один путь", - заключил он.

Обмен кредитными историями

Мишустин считает, что развитие интеграции стран Евразийского экономического союза позволяет лучше переживать трудные времена пандемии коронавируса и торговых войн.

"Мы работаем в непростое время: пандемия, региональные кризисы, торговые войны - эти проблемы усугубляются вмешательством Запада во внутренние дела других государств, сильным политическим и экономическим давлением", - констатировал председатель российского правительства. "Но даже в этих условиях мы принимаем эффективные решения, чтобы укрепить единый рынок, снять ограничения на передвижение товаров, услуг, капитала и рабочей силы", - подчеркнул Мишустин. По его словам, общие проекты ЕАЭС "нацелены на то, чтобы обеспечить рост экономики и повышение благосостояния граждан".

Премьер-министр РФ сообщил, что странам ЕАЭС предстоит "реализация стратегических направлений евразийской интеграции до 2025 года, уже утвержден план мероприятий, который предполагает разработку более десяти международных договоров и 60 нормативно-правовых актов Союза". На его взгляд, "нужно усовершенствовать и действующий договор о ЕАЭС". "По ряду мероприятий уже удалось выйти на завершающий этап подготовки, до конца года планируется заключить соглашение о порядке обмена кредитными историями в рамках Союза, наши граждане и юридические лица получат возможность брать кредиты во всех государствах "пятерки", а банки смогут проверят сведения о заемщиках", - отметил глава кабмина РФ. По его словам, также "продолжится работа по созданию общей цифровой платформы, по совместным инициативам в здравоохранении и других областях". "Мы будем делать все необходимое, чтобы преодолеть последствия пандемии и выйти на устойчивый экономический рост в наших странах и в Союзе", - заверил Мишустин.

Мишустин констатировал рост интереса к работе ЕАЭС со стороны других стран. "Поступило более 50 предложений о подписании преференциальных торговых соглашений, это открывает дополнительные возможности для стимулирования экономического роста", - отметил он.

Председатель правительства РФ считает символичным, что нынешняя встреча проходит в Казани, где одна из магистральных улиц названа в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который был архитектором евразийской интеграции. "Важно, что наше объединение успешно развивается, становится центром экономического притяжения в регионе, мы открыты для взаимовыгодного и равноправного сотрудничества", - заверил Мишустин.

Он поприветствовал представителей стран - наблюдателей в ЕАЭC - Кубы, Молдавии и Узбекистана. Глава кабмина РФ отметил, что "за короткий срок узбекским партнерам и Евразийской экономической комиссии удалось наладить системный диалог", планируется подписание меморандума о сотрудничестве между Узбекистаном и ЕАЭК и план мероприятий по его реализации на ближайшие три года. Мишустин поприветствовал представителей Туркмении, поблагодарив их за участие в заседании в качестве гостей.

Торговые барьеры

По словам Мишустина, страны ЕАЭС наладили системную работу по устранению торговых барьеров внутри союза, поиск новых решений в этой сфере продолжается. Он отметил, что "есть направления, которые требуют особого внимания, прежде всего это устранение препятствий на внутреннем рынке союза".

"Пока еще не все барьеры и ограничения ликвидированы, но мы наладили системную работу и продолжаем активный поиск оптимальных решений", - сказал Мишустин.

По его словам, страны ЕАЭС также намерены наращивать взаимодействие в укреплении безопасности поставляемой внутри союза продукции. "Совместными усилиями будем противостоять распространению в союзе опасных вирусов растений. Этот вопрос также в повестке нашего заседания", - добавил премьер-министр России.

Он отметил важность укрепления промышленной кооперации, которая призвана ускорить необходимое всем членам ЕАЭС импортозамещение, а также поддержки экономической безопасности государств объединения.

ЕАЭС начал работу 1 января 2015 года, заменив собой Евразийское экономическое сообщество. Участниками союза являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Статус наблюдателя предоставлен Молдавии, Кубе и Узбекистану.