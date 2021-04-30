Экспортная пошлина на сою с 1 июля может составить 20%

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ опубликовало для общественного обсуждения проект постановления правительства об установлении экспортной пошлины в отношении соевых бобов в размере 20%, но не менее $100 за 1 тонну, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

С соответствующим предложением выступил Минсельхоз, указывают в Минэкономразвития.

До 30 июня 2021 года экспортная пошлина в отношении соевых бобов составляет 30%, но не менее €165 за 1 тонну.

"В ходе проработки решения мы учли озабоченности, которые высказывали производители сои на Дальнем Востоке России. В частности, по нашим оценкам, которые подтверждаются расчетами коллег из Минсельхоза, одобренный вариант позволит сохранить возможность для дальневосточных производителей экспортировать соевые бобы, по крайней мере, в тех объемах, которые не находят спроса на территории РФ", - сказал заместитель министра экономического развития Владимир Ильичев. Кроме того, по его словам, такая пошлина сделает более выгодной продажу на территории РФ соевых бобов, которые производятся в центральных регионах - они будут по-прежнему доступны переработчикам внутри страны.

Как отметили в Минсельхозе РФ, данная мера "позволит сохранить стабильную ценовую ситуацию на рынке соевого масла и шрота, используемых в животноводстве, а также сократит издержки животноводческих предприятий и цены на конечную продукцию пищевой промышленности".

10 марта глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков предложил объявить мораторий сроком на десять лет или ввести компенсационные механизмы на экспортные пошлины на масличные культуры на Дальнем Востоке.