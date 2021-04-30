Нижегородская область заявит проекты по развитию агломерации на предоставление кредитов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 апреля. /ТАСС/. Власти Нижегородской области планируют использовать инфраструктурные кредиты для реализации крупных проектов по развитию нижегородской агломерации, среди которых редевелопмент территории исторического центра Нижнего Новгорода, а также реформа системы общественного транспорта, сообщил ТАСС в пятницу глава региона Глеб Никитин.

Ранее губернатор на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства представил программу развития нижегородской агломерации, которая включает в себя четыре проекта с объемом финансирования около 460 млрд рублей.

"Все проекты, которые касаются развития агломерации, будут предлагаться в рамках отбора проектов на финансирование под инфраструктурные кредиты", - сказал Никитин.

В перечень проектов входит редевелопмент территории исторического центра Нижнего Новгорода, реформа системы общественного транспорта, развитие особой экономической зоны "Кулибин" в Дзержинске, а также развитие южных территорий города для жилищного строительства площадью почти 7 млн кв. м.

В ходе оглашения послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил о том, что регионы получат не менее 500 млрд рублей инфраструктурных кредитов под 3% годовых сроком на 15 лет. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отмечал, что объем средств, направляемых на инфраструктурные кредиты для регионов РФ, предполагается постепенно увеличить до 2 трлн рублей.