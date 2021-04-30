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Минэнерго предлагает установить запрет на экспорт из России бензина сроком на три месяца

Такая мера поможет не допустить ускорения роста цен на топливо, считают в ведомстве
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Ограничение на экспорт топлива из России могут установить сроком на три месяца, следует из проекта постановления правительства, который опубликовало Минэнерго.

Меру предлагается ввести для недопущения ускорения роста цен на бензин. "Установить со дня вступления в силу настоящего постановления ‎сроком на три месяца временный запрет на вывоз из Российской Федерации видов топлива по перечню согласно приложению", - говорится в документе.

Минэнерго и ФАС этим документом поручается ежемесячно отслеживать объемы производства и поставок бензина на внутренний рынок.

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