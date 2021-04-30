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Emerson проведет цифровую трансформацию завода Neste по выпуску биотоплива в Сингапуре

Интеллектуальное программное обеспечение позволит автоматизировать ввод установок на заводе в эксплуатацию, что обеспечит более быстрый и плавный запуск производства, отмечает Emerson

ТАСС, 30 апреля. Технологическая компания Emerson проведет цифровую трансформацию завода финской корпорации Neste по производству биотоплива в Сингапуре. Об этом говорится в сообщении Emerson.

"Emerson была выбрана для проведения цифровой трансформации Neste при расширении завода в Сингапуре. Системы автоматизации и программное обеспечение Emerson помогут Neste проводить высокопроизводительные и эффективные операции, что поможет реализовать планы Neste по увеличению производства до 1,3 млн тонн в год к 2023 году", - сказано в сообщении.

Neste будет применять программное обеспечение Emerson DeltaV для управления производством и повышения производительности, а также удаленного доступа к данным и аналитике.

Интеллектуальное программное обеспечение позволит автоматизировать ввод установок на заводе в эксплуатацию, что обеспечит более быстрый и плавный запуск производства, отмечает Emerson.

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