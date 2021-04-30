"Автоваз" перенесет сборку внедорожника Niva Travel на основную площадку

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. "Автоваз" планирует в августе завершить перенос производства обновленного внедорожника Lada Niva Travel с площадки бывшего СП с Chevrolet на основную производственную площадку. Об этом говорится в сообщении компании.

"Автоваз" объявляет о проекте по переносу производства Lada Niva Travel на основную производственную площадку - линию Niva Legend. Проект планируется завершить до конца летнего корпоративного отпуска в августе 2021 года, после чего завод "Lada Запад Тольятти" будет законсервирован", - отмечается в сообщении. Как добавили в компании, сотрудников закрываемой площадки переведут в штат самого "Автоваза".

Речь идет об обновленной версии внедорожника Niva, который с июля 2020 года продается под маркой Lada. Ранее автомобиль выпускался под брендом Chevrolet на совместном предприятии General Motors и "Автоваза". В конце 2019 года "Автоваз" выкупил у американского концерна 50% в СП. Таким образом, производственная площадка, позднее переименованная в "Lada Запад Тольятти", стала на 100% принадлежать "Автовазу", а модель Niva вернулась в продуктовый портфель Lada.

О компании

"Автоваз" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. По итогам I квартала 2021 года "Автоваз" увеличил продажи автомобилей Lada на российском рынке на 5,4% - до 83,9 тыс. шт.