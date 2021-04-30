МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Российские туроператоры завершили вывоз организованных туристов из Турции и Танзании, говорится в сообщении Росавиации по итогам очередного заседания оперштаба Росавиации по возвращению россиян из Турции и Танзании.

При этом в Турции еще остаются самостоятельные туристы, их вывоз продолжится вплоть до 1 июня. С момента запуска программы вывоза 15 апреля из Турции возвращено 73,2 тыс. пассажиров, в течение мая будет возвращено еще около 21,5 тыс. россиян.

"По данным Ростуризма туроператоры завершили вывоз организованных туристов из Турции и Танзании. Всего российскими и турецкими авиакомпаниями из Турции в Россию с 15 апреля выполнено 322 вывозных рейса, перевезено 73,2 тыс. пассажиров. Из них российскими авиакомпаниями выполнено 277 рейсов, перевезено более 63 тыс. пассажиров, - отмечается в сообщении Росавиации - Ожидается, что в мае российскими и турецкими авиакомпаниями будет выполнено 111 вывозных рейсов, на которых будет перевезено около 21,5 тыс. пассажиров".

Программа вывозных рейсов до 1 июня будет корректироваться перевозчиками с учетом текущей загрузки, уточняют в Росавиации. Также в агентстве уточнили, что на данный момент вывозную кампанию закончили Azur Air, "Азимут", "Икар", "Победа", Red Wings, "Россия", Royal Flight и "Уральские Авиалинии", продолжают вывоз пассажиров - "Аэрофлот", S7, NordWind и Utair. Также в мае будут продолжены рейсы турецких авиакомпаний Turkish Airlines и Pegasus, добавили в Росавиации. Вывозная программа из Танзании была завершена еще 26 апреля.

"[Руководитель Росавиации] Александр Нерадько подчеркнул, что в целом организация рейсов проходит в плановом порядке, без каких-либо особенностей. Кроме того, отмечена слаженная работа авиакомпаний, нацеленная на предоставление максимального комплекса услуг при возвращении соотечественников и членов их семей в Россию. Ситуация с перевозкой россиян из Турции находится на постоянном контроле Росавиации", - говорится в сообщении Росавиации.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки коронавируса, количество рейсов будет сокращено до двух в неделю на взаимной основе, их выполняют "Аэрофлот" и Turkish Airlines. Также приостановлены рейсы в Танзанию.