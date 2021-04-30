МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Минфин не будет проводить 5 мая аукционы по размещению ОФЗ связи с ожидаемой низкой активностью инвесторов на фоне нерабочих дней. Об этом говорится в материалах на сайте министерства.

"В связи с ожидаемой низкой активностью инвесторов на фоне установления на территории Российской Федерации нерабочих дней c 4 по 7 мая 2021 года (согласно указу президента Российской Федерации от 23 апреля 2021 года № 242) Минфин России информирует о непроведении 5 мая 2021 года аукционов по размещению ОФЗ", - говорится в материалах.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов РФ намерено во II квартале 2021 года разместить облигации федерального займа (ОФЗ) на 1 трлн рублей.