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День Победы - 2021

Сбербанк предупредил об атаках телефонных мошенников в преддверии 9 мая

В канун Дня Победы мошенники предсказуемо атакуют ветеранов Великой Отечественной войны, указали в кредитной организации

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Сбербанк предупредил о схемах телефонных мошенников, которые злоумышленники используют в преддверии 9 мая в атаках на ветеранов. Об этом сообщается в рассылке кредитной организации.

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"В канун 9 Мая мошенники предсказуемо атакуют ветеранов Великой Отечественной войны - именно в начале мая фронтовики и труженики тыла получают выплаты от государства. Жулики звонят ветеранам, представляются сотрудниками социальных служб, благотворительных организаций и даже местными депутатами и говорят, что им назначили дополнительную выплату", - говорится в сообщении.

В ходе телефонного разговора мошенники убеждают ветерана, что для получения выплаты необходимо назвать номер карты, на которую будут перечислять деньги. Когда ветеран его сообщает, злоумышленник говорит, что выслал на его телефон код, чтобы убедиться в правильности реквизитов.

В действительности мошенник пытается получить доступ в банковское приложение, используя телефонный номер потенциальной жертвы.

В Сбербанке рекомендуют предупредить своих родственников-ветеранов о том, что обо всех полагающихся им выплатах сообщают на федеральных каналах или на официальных сайтах государственных ведомств. А звонящие по телефону "благотворители", которые хотят помочь деньгами, могут оказаться мошенниками.

Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявлял, что примерно каждый десятый звонок на телефонные номера россиян является мошенническим. По его словам, основным способом осуществления мошеннических звонков является подмена номера. При этом подавляющее большинство звонков от мошенников идут из-за границы.

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