Хайнань выдаст туристам купоны для покупок в Duty Free общей стоимостью $7,7 млн

ХАЙКОУ /Китай/, 30 апреля. /ТАСС/. Китайская провинция Хайнань предоставит прибывшим в мае туристам купоны общей стоимостью 50 млн юаней (примерно $7,7 млн), их можно будет потратить в местных магазинах беспошлинной торговли. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

Всего будет выпущен 1 млн скидочных талонов различного номинала от 50 до 200 юаней (примерно от $8 до $31). Гостям провинции предоставят набор купонов на 865 юаней (около $133), каждый из которых можно будет потратить в определенном магазине на установленную категорию товаров. Например, в одном магазине Duty Free часть талонов можно обменять на скидку при покупке дорогостоящего алкоголя, косметики и электроники, а в другом - при покупке наручных часов, кожаных сумок и парфюмерии.

Акция, направленная на стимулирование потребления, продлится с 1 по 31 мая. Туристы, прибывшие на Хайнань, смогут получить электронные купоны либо через специальное мобильное приложение, либо через мессенджер WeChat ("Вичат"), либо через платежную систему Alipay ("Алипэй"). Скидочные талоны предназначены для личного использования, их нельзя передавать другим покупателям. Кроме предоставления купонов гостям провинции, Хайнань проведет в мае акции, снизив стоимость на ряд товаров в магазинах беспошлинной торговли.

Клиентоориентированная программа хайнаньских магазинов Duty Free является одной из причин популярности этого тропического острова среди туристов из Китая и других стран. Путешественник, прибывший на Хайнань, может совершить покупки в местных магазинах беспошлинной торговли на сумму до 100 тыс. юаней (порядка $15,4 тыс.). В зонах Duty Free представлены товары в 45 категориях, среди них - наручные часы, косметика, алкоголь, планшеты и миникомпьютеры, смартфоны, игровые консоли, а также другие электронные гаджеты и аксессуары.

К 2025 году властями Хайнаня поставлена задача превращения провинции в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира. За годы 13-й пятилетки (2016-2020 гг.) Хайнань принял порядка 352 млн китайских и иностранных туристов.