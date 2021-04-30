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В Кремле рассчитывают, что падение доходов россиян удастся остановить в 2021 году

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков при этом отметил, что "во многих странах ситуация хуже"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Кремль рассчитывает, что падение доходов населения из-за экономического кризиса на фоне пандемии коронавируса удастся остановить в течение этого года. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя данные Росстата о том, что в первом квартале 2021 года уровень доходов граждан ускорил падение.

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"Падение [доходов населения РФ] минимизировано. Во многих странах ситуация хуже. И мы рассчитываем, что в течение этого года подобное падение удастся остановить", - сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что аналогичная ситуация с падением доходов населения сейчас складывается во всем мире, "все страны сейчас переживают последствия пандемического кризиса".

"И мы не можем быть свободными от этих негативных последствий. Меры, которые активно и энергично принимает руководство страны, позволяют минимизировать негативные последствия этого кризиса, но полностью избавить нас от этого, к сожалению, эти меры не могут", - добавил пресс-секретарь президента. Он подчеркнул, что тем не менее "работа ведется".

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