Власти Москвы отложили перевод грузовиков на ЦКАД

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Ввод ограничений на передвижение грузовиков массой от 3,5 т в пределах МКАД, фиксированные маршруты и разделение пропусков для доставки грузов на дневные и ночные перенесли с 5 мая на 15 июня. Об этом сообщается в пятницу в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Дни с 1 по 10 мая объявлены нерабочими для стабилизации ситуации с коронавирусом. Представителями малого бизнеса было озвучено опасение, что им будет затруднительно оперативно подать заявки на получение пропуска. Чтобы ввод ограничений прошел максимально комфортно не только для представителей крупного бизнеса, которые уже сделали все необходимое, но и для небольших компаний и индивидуальных предпринимателей, мы переносим ввод ограничений на 15 июня", - говорится в публикации.