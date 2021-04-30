Единый институт развития Северного Кавказа создали на базе трех структур

ТАСС, 30 апреля. АО "Корпорация развития Северного Кавказа" (КСК) и АО "Курорт Эльбрус" упразднены, их функционал сохранен и передан в объединенный институт развития Северного Кавказа. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе КСК.

"При поддержке Минэкономразвития России согласно распоряжению правительства России по модернизации структуры институтов развития, 30 апреля 2021 года были упразднены АО "Корпорация развития Северного Кавказа" и АО "Курорт Эльбрус". Их функционал сохранен и передан в объединенный институт развития, который получит новую систему управления и будет функционировать на базе АО "Курорты Северного Кавказа", - сказали в пресс-службе.

В частности, объединенная организация продолжит заниматься строительством инфраструктуры и управлением курортами и особыми экономическими зонами, финансированием проектов в реальном секторе экономики, включая туризм, промышленность и сельское хозяйство, а также будет привлекать частные инвестиции и создавать благоприятный инвестклимат.

В ходе объединения было получено одобрение реорганизации контролирующими органами, оптимизированы штаты сотрудников КСК и КРСК. Кроме того, запущена государственная регистрация допвыпуска акций Курортов Северного Кавказа с учетом конвертации тех ценных бумаг, которые составляли уставный капитал КРСК и "Курорта Эльбрус". Планируется, что в мае пройдет внеочередное собрание акционеров, которые утвердят новую редакцию устава, изменения уставного капитала и смену названия единого института развития.

АО "Корпорация развития Северного Кавказа" было создано в 2010 году для развития инвестиционной среды в СКФО путем привлечения инвесторов и участия в реализации производственных и инфраструктурных проектов на территории макрорегиона. Всего корпорация профинансировала 16 инвестпроектов в регионах СКФО, в том числе в сферах интенсивного растениеводства, высокотехнологичной промышленности и туризма.

АО "Курорты Северного Кавказа" было создано в 2010 году для управления туристско-рекреационными особыми экономическими зонами в составе туркластера в Северо-Кавказском федеральном округе. Развивает всесезонные курорты "Архыз" в Карачаево-Черкесской Республике, "Ведучи" в Чеченской Республике и "Эльбрус" в Кабардино-Балкарской Республике. Всесезонный курорт "Эльбрус" расположен в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии на территории природного парка Приэльбрусье.