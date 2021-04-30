Group-IB выявила распределенную сеть мошеннических сайтов, имитирующих ВОЗ

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак и расследовании высокотехнологичных преступлений, Group-IB выявила распределенную сеть из 134 мошеннических сайтов, имитирующих Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Об этом говорится в сообщении компании.

"Group-IB обнаружила новую масштабную мошенническую кампанию в интернете, за которой стоит группа, получившая название DarkPath Scammers. Злоумышленники создали распределенную сеть из 134 мошеннических сайтов, имитирующих Всемирную организацию здравоохранения, и обещали пользователям вознаграждение за прохождение фейкового опроса, посвященного Дню осведомленности о здоровье. Однако вместо обещанных €200 пользователей перенаправляли на сайты знакомств, платных подписок или мошеннические ресурсы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в начале апреля Международный вычислительный центр ООН (UNICC) оповестил Group-IB о поддельном сайте, использующем бренд ВОЗ. Пользователям предлагали ответить на несколько простых вопросов и заработать €200 по случаю Всемирного дня здоровья, который ежегодно проводится 7 апреля под эгидой организации.

"После ответа на несложные вопросы пользователю предлагали поделиться ссылкой на опрос со своими друзьями и коллегами по базе контактов в WhatsApp - таким образом мошенники старались масштабировать свою схему. Исследователи Group-IB выяснили, что, когда жертва нажимала на кнопку "Поделиться" и неосознанно вовлекала в аферу своих знакомых, вместо обещанного вознаграждения ее перенаправляли на сторонние мошеннические ресурсы, где предлагали принять участие в другом розыгрыше, установить расширение для браузера или подписаться на платные услуги. В худшем случае пользователи могли оказаться на вредоносном или фишинговом сайтах", - объясняют в компании.

В ходе расследования команда Group-IB Digital Risk Protection обнаружила сложную распределенную мошенническую инфраструктуру, включавшую в себя сеть из 134 практически идентичных связанных доменов, на которых были размещены страницы с тематикой Всемирного дня здоровья. Group-IB заблокировала все мошеннические домены в течение 48 часов с момента обнаружения и после этого мошенники полностью перестали использовать бренд ВОЗ в своей сети.

Дальнейшее исследование показало, что все эти выявленные и заблокированные Group-IB домены являлись частью более крупной сетки, которая контролировалась группой мошенников под кодовым названием DarkPath Scammers. Фейковые ресурсы, созданные под ВОЗ, были связаны как минимум с 500 другими мошенническими и фишинговыми ресурсами, имитирующими более 50 международных брендов пищевой промышленности, спортивной экипировки, электронной коммерции, программного обеспечения, энергетики и автоиндустрии.

О безопасности

Эксперты рекомендуют, чтобы не стать жертвой описанной схемы, пользователям необходимо внимательно проверять, с какими сайтами он взаимодействует. Не будет лишним проверить, соответствует ли полученная ссылка домену официального сайта организации: мошенники часто регистрируют доменные имена, созвучные официальным. Необходимо тщательно проверять любой сайт, на котором пользователя просят ввести данные - это обязательная привычка для каждого, кто хочет обеспечить сохранность как своих деньги, так и персональных данных.