{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Судно "Валдай 45Р", на котором будут проводить экскурсии в Чувашии, спустили на воду

Это первое из трех судов, распоряжение о закупке которых подписал в феврале 2021 года председатель правительства России Михаил Мишустин

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 апреля. /ТАСС/. Судно на подводных крыльях (СПК) "Валдай 45Р", предназначенное для Чувашской Республики и спущенное на воду в "Центральном конструкторском бюро по СПК им. Р. Е. Алексеева" в пятницу, позволит возобновить экскурсионные поездки по Волге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе предприятия.

"Спуск судна состоялся на собственной верфи конструкторского бюро под Чкаловском. СПК "Валдай 45Р" под строительным номером С-511 - первое из серии судно, предназначенное для эксплуатации в Чувашской Республике для возобновления речных пассажирских и экскурсионных перевозок по Волге. Распоряжение о закупке трех судов для Чувашии было подписано в феврале 2021 года председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным", - проинформировали в пресс-службе.

Ожидается, что первый из трех СПК "Валдай 45Р" для Чувашии отправится по маршруту Чебоксары - Казань уже в этот навигационный период, отметили на предприятии.

СПК "Валдай 45Р" спроектировано и построено АО "Центральное конструкторское бюро по СПК им. Р. Е. Алексеева" по государственной программе РФ "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы". Головное судно было презентовано в мае 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме. СПК рассчитано для перевозки 45 пассажиров и имеет запас хода до 550 км.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияЧувашия
Правительство планирует уточнить методику расчета реальных доходов населения
Министр финансов Антон Силуанов отметил, что реальные располагаемые доходы населения являются сложным показателем с несовершенством в подсчете
Читать полностью