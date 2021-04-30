Судно "Валдай 45Р", на котором будут проводить экскурсии в Чувашии, спустили на воду

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 апреля. /ТАСС/. Судно на подводных крыльях (СПК) "Валдай 45Р", предназначенное для Чувашской Республики и спущенное на воду в "Центральном конструкторском бюро по СПК им. Р. Е. Алексеева" в пятницу, позволит возобновить экскурсионные поездки по Волге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе предприятия.

"Спуск судна состоялся на собственной верфи конструкторского бюро под Чкаловском. СПК "Валдай 45Р" под строительным номером С-511 - первое из серии судно, предназначенное для эксплуатации в Чувашской Республике для возобновления речных пассажирских и экскурсионных перевозок по Волге. Распоряжение о закупке трех судов для Чувашии было подписано в феврале 2021 года председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным", - проинформировали в пресс-службе.

Ожидается, что первый из трех СПК "Валдай 45Р" для Чувашии отправится по маршруту Чебоксары - Казань уже в этот навигационный период, отметили на предприятии.

СПК "Валдай 45Р" спроектировано и построено АО "Центральное конструкторское бюро по СПК им. Р. Е. Алексеева" по государственной программе РФ "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы". Головное судно было презентовано в мае 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме. СПК рассчитано для перевозки 45 пассажиров и имеет запас хода до 550 км.