Трутнев призвал разработать механизм привлечения инвестиций на курорты Северного Кавказа

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер - полпред президента в ДФО РФ Юрий Трутнев, курирующий также вопросы развития Северного Кавказа, поручил Минэкономразвития разработать механизм привлечения инвестиций на курорты Северного Кавказа, который позволит снизить затраты из федерального бюджета на эти цели и гарантирует развитие рекреационных зон.

"Прошу Минэкономразвития России разработать прозрачный и эффективный механизм привлечения инвестиций, минимизирующий затраты федерального бюджета и гарантирующий строительство всесезонных рекреационных центров мирового уровня", - сказал Трутнев во время совещания в пятницу.

Вице-премьер подчеркнул, что туристические комплексы должны создаваться и работать за счет частных инвестиций. При этом правительство готово участвовать в строительстве необходимой инфраструктуры. "Получать права на пользование земельными участками, необходимыми для строительства гостиниц, ресторанов, на пользование уже созданной за счет государства инфраструктурой должны те компании, которые большую часть работы готовы провести за счет собственных ресурсов", - пояснил вице-премьер.

Трутнев уточнил, что в туристические комплексы "Архыз", "Ведучи", "Эльбрус" вложили уже более 36 млрд рублей бюджетных средств, при этом "в достаточно высокой степени готовности находится только "Архыз". Он отметил, что правительство готово направить еще 25 млрд рублей на развитие северокавказских курортов, однако для их вывода на международный уровень потребуются сотни миллиардов частных средств.

"Думаю, что бюджетные инвестиции надо ограничивать суммой порядка 20-25 млрд [рублей]. Считаю, что этого достаточно для того, чтобы создать стартовые условия", - сказал вице-премьер.

Трутнев призвал продолжать работу по остальным направлениям и создавать новые курорты, такие как Мамисон. "Хочу также сказать, что источники минеральных вод на Кавказе создают уникальные условия для организации санаторно-курортного лечения и отдыха людей. Это направление работы также нуждается в государственной поддержке и частных инвестициях", - сказал вице-премьер.

Курорт Мамисон

По словам Трутнева, презентация плана развития курорта Мамисон ожидается в течение месяца.

"Я попросил коллег, они в течение месяца обещали в правительстве презентовать общий комплексный план развития курорта. И там мы поступим так - начнем проводить всю инфраструктуру. Может быть, в зависимости от инвестиционного спроса начнем строительство подъемников, но потом будем предлагать инвесторам участки на конкурентной основе, прозрачной, чтобы они строили и подъемники, и гостиницы, и всю остальную необходимую инфраструктуру", - сказал Трутнев.

Он подчеркнул, что туризм может стать одним из важных направлений развития, создать тысячи рабочих мест и повысить уровень экономики Северного Кавказа.