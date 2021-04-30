Байден заявил, что экономика США восстанавливается быстрее благодаря госинвестициям

НЬЮ-ЙОРК, 30 апреля. /ТАСС/. Восстановление экономики США от последствий пандемии нового коронавируса проходит быстрее за счет инвестиций, одобренных правительством. Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью, вышедшем в эфир на телеканале NBC в пятницу.

"Экономика восстанавливается именно потому, что мы вкладываем в нее средства, - отметил глава Белого дома. - Посмотрите, насколько быстрыми темпами идет восстановление с того момента, как мы приняли последний законодательный акт".

"Этот пакет мер подразумевает инвестиции в размере $1,9 трлн, - продолжил Байден. - Если бы мы не совершали инвестиции в [экономику] этой страны, мы бы значительно отстали [в процессе восстановления]".

В начале марта президент США подписал утвержденный ранее Конгрессом новый пакет мер стимулирования экономики страны в условиях пандемии объемом $1,9 трлн. Инициатива базируется на предложенной Байденом программе по преодолению экономических последствий распространения коронавируса. Пакет мер предусматривает выделение приблизительно $400 млрд непосредственно на борьбу с пандемией. Около $1 трлн должно быть направлено на оказание помощи населению, остальное - на стимулирование экономики.