В "Яндекс.Такси" подтвердили интерес к запуску в Норвегии

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. "Яндекс.Такси" подтверждает интерес к запуску в Норвегии. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе "Яндекс Go".

Ранее издание РБК сообщало со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте по поиску вакансий Facancy, что компания ищет исполнительного менеджера Yango (международное подразделение "Яндекс.Такси") в Норвегии. Из другой вакансии, опубликованной на сайте "Яндекса", следует, что компания также ищет координатора в норвежское отделение Yango.

В пресс-службе компании подтвердили интерес компании к стране. "Нам интересен рынок Скандинавии, поэтому мы рассматриваем различные возможности для развития. Более того, у Yango уже есть опыт работы в Финляндии", - сообщили ТАСС в компании.

В ноябре 2018 года "Яндекс.Такси" запустил онлайн-сервис по заказу такси на территории Хельсинки, он будет называться Yango (сокращенно от Yandex Go). Сервис имеет одноименное приложение, полностью совместимое с приложением "Яндекс.Такси".

На данный момент объединенная компания оказывает услуги по перевозке пассажиров в следующих странах: Россия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Гана, Грузия, Казахстан, Израиль, Кот-д'Ивуар, Киргизия, Латвия, Литва, Молдавия, Сербия, Узбекистан, Финляндия и Эстония.