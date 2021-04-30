"Газпром нефть" и РЖД упростят перевозки нефти за счет цифровых решений

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. "Газпром нефть" и РЖД намерены использовать смарт-контракты в электронном документообороте между компаниями для повышения эффективности логистических операций. Об этом в журнале "Сибирская нефть" рассказал глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"Наша цель - перейти на преимущественно цифровое взаимодействие в совместных технологических процессах. В планах - внедрение алгоритмов smart-контрактов (на основе технологий блокчейн - прим. ТАСС) в электронный документооборот, создание системы обмена данными об операциях с вагонами по всему циклу их транспортировки, от станции отправления до станции назначения, что позволит более точно прогнозировать сроки доставки и планировать отгрузки", - отметил Дюков. По его словам, инициатива реализуется в рамках подписанного с РЖД меморандума о сотрудничестве в области развития инновационных цифровых технологий.

Как добавил Александр Дюков, эффективная и бесперебойная логистика не самый заметный, но ключевой элемент в бизнесе нефтяной компании. Так, по данным компании, ежегодно по железным дорогам страны перевозится более 20 млн тонн ее грузов. "Любой сбой в цепочках поставок углеводородного сырья и топлива или материальных ресурсов и оборудования для наших активов может нанести серьезный ущерб и бизнесу компании и, главное, ее репутации в глазах партнеров и клиентов", - пояснил он. По мнению Дюкова, "Газпром нефти" удалось, в том числе с помощью цифровых решений, эффективно разрешить все проблемы с логистикой поставок, возникшие из-за последствий пандемиии.

В качестве примера Александр Дюков рассказал, что с помощью цифровой системы "Капитан" компания сократила на 12% затраты на арктическую логистику, повысив эффективность доставки нефти с арктических месторождений в европейские порты. "В планах - дальнейшее развитие системы, в том числе с более активным применением технологий машинного обучения и искусственного интеллекта, которые позволяют в режиме онлайн определять оптимальные решения из десятков тысяч возможных", - добавил Дюков.