Пенсионные фонды в 2020 году снизили доходность от инвестирования пенсионных средств

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Валовая доходность инвестирования пенсионных накоплений и резервов в 2020 году составила 7,2% и 5,8% соответственно, что на 3,5 процентного пункта (п.п.) и 2,2 п.п. ниже результатов 2019 года, говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ. При этом показатель остался выше уровня инфляции, добавили там.

Чистые показатели доходности пенсионных накоплений и резервов также сократились до 5,2% и 4,6% соответственно. "Одной из причин снижения стали отрицательные результаты I квартала, вызванные негативной конъюнктурой фондового рынка в связи распространением коронавирусной инфекции в мире и в России. Однако уже в апреле значения индексов начали расти, и итоги оставшейся части года для НПФ стали положительными", - пояснил регулятор.

При этом, доходность инвестирования пенсионных накоплений ПФР по расширенному портфелю второй год подряд оказывается ниже (6,9%) доходности пенсионных накоплений НПФ (7,2%). Однако доходность от инвестирования пенсионных накоплений ПФР по портфелю государственных ценных бумаг опередила результаты НПФ и достигла 8%.

При этом, итогам 2020 года лишь один фонд из 29 показал отрицательную доходность от инвестирования средств пенсионных накоплений, подчеркнули в ЦБ. Доля этого фонда в пенсионных накоплениях составляет менее 1%. Доходность топ-5 фондов по величине пенсионных накоплений варьировалась от 6 до 8,6%. Отрицательную доходность в части размещения средств пенсионных резервов показали три из 40 фондов, на которые пришлось около 2% пенсионных резервов.