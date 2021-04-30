Силуанов ожидает инфляцию в России к концу года на уровне 4%

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Уровень инфляции составляет около 5-6% в настоящее время, а к концу года этот показатель может снизиться до 4%. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на лекции в Финансовом университете.

"У нас инфляция оторвалась от наших таргетируемых показателей в 4%. Сейчас она порядка 5-6%, если смотреть март к марту. Мы видим, что инфляция будет иметь тенденцию к понижению. И к концу года мы ожидаем выхода инфляции на уровень 4%", - сказал министр финансов.

По его словам, основная задача сейчас - избежать обесценивания доходов населения и социальных выплат.

"Это наш таргет, это наша задача - не обесценивать те доходы населения, не обесценивать те социальные выплаты, по которым мы приняли решение в текущем и в прошлом году", - добавил он.