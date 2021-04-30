"Татнефть" может принять участие в разведке в туркменском секторе Каспия

КАЗАНЬ, 30 апреля. /ТАСС/. ПАО "Татнефть" в перспективе может поучаствовать в разведке на шельфовых месторождениях туркменского сектора Каспийского моря. Об этом в пятницу журналистам сообщила пресс-служба президента Татарстана Рустама Минниханова по итогам его встречи с заместителем председателя правительства, председателем Высшей контрольной палаты Туркмении Сердаром Бердымухамедовым.

"Перспективные проекты для развития сотрудничества между ПАО "Татнефть" и ГК "Туркменнебит" на ближайший период: бурение и строительство новых нефтяных скважин; построение цифровых геолого-гидродинамических моделей нефтяных месторождений Туркменистана; организация производств по ремонту нефтепромыслового оборудования (УЭЦН, буровые долота, бурильные трубы, диагностика насосных штанг и т. д.); участие в разведочных работах на шельфовых месторождениях туркменского сектора Каспийского моря и т. д.", - говорится в сообщении.

Сотрудничество ПАО "Татнефть" с Туркменией ведется с 2008 года. 25 января 2021 года в филиале "Татнефти" в Туркмении произведен запуск производства по ремонту бывших в употреблении насосно-компрессорных труб.

Как сообщал в декабре 2020 году в интервью ТАСС президент Татарстана Рустам Минниханов, "Татнефть" успешно реализует сервисный контракт, направленный на повышение добычи нефти в Туркмении. Внедрение комплекса мероприятий на двух нефтяных промыслах ГК "Туркменнебит" позволило добыть более 280 тыс. тонн нефти. Расширение масштаба проекта, по прогнозам, позволит дополнительно добыть более 770 тыс. тонн нефти.

В начала декабря прошлого года "Татнефть" и госконцерн Туркменистана "Туркменнебит" подписали дополнительное соглашение о продолжении работ на месторождении Готурдеп до 2028 года. Соглашение расширяет сотрудничество компаний в области повышения нефтеотдачи пластов. Согласно нему, в программу работ включены первый, второй и третий нефтепромыслы НГДУ "Готурдепенебит" в дополнение к тем, на которых компания "Татнефть" внедряла свои технологии в 2011-2014 годах и 2018-2020 годах. Изначально меморандум развития партнерства на месторождениях "Туркменнебит" партнеры подписали в 2018 году.

Основной акционер "Татнефти" - Республика Татарстан, которой принадлежит более 36% акций компании. Около 3% приходится на казначейские акции, 25,75% размещено в ADR. Другим акционерам принадлежит 34% акций.