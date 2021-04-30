Украина поставит Италии десять двигателей для ракеты-носителя Vega

КИЕВ, 30 апреля. /ТАСС/. Украинское конструкторское бюро "Южное", Южмаш и итальянская компания AVIO S.p.A договорились о дополнительных поставках десяти двигателей для ракеты-носителя Vega на общую сумму почти €6 млн. Об этом в пятницу сообщил МИД Украины на своем официальном сайте.

"Конструкторское бюро "Южное", производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова и итальянская компания AVIO S.p.A достигли договоренности о дополнительных поставках 10 двигателей украинского производства для ракеты-носителя "Vega" на общую сумму почти €6 млн", - говорится в сообщении.

Как заявил глава ведомства Дмитрий Кулеба, слова которого приводятся на сайте, "расширение участия в европейской программе "Vega" свидетельствует о надежности и конкурентности инженерных разработок украинской ракетно-космической отрасли". В свою очередь главный конструктор бюро "Южное"Александр Прокопчук назвал сотрудничество с итальянской компанией примером интеграции украинской ракетно-космической промышленности с европейскими космическими программами.

Ракета-носитель легкого класса Vega является совместным проектом Европейского космического агентства и Итальянского космического агентства. КБ "Южное" и Южный машиностроительный завод сотрудничают с итальянской компанией AVIO S.p.A. по программе Vega с 2004 года. С тех пор было изготовлено и поставлено компании AVIO S.p.A. более 20 блоков маршевого двигателя, последние из которых - в начале 2021 года. Действующий контракт на поставку 11 блоков маршевого двигателя рассчитан до 2023 года: семь блоков по нему уже поставлены, один будет отгружен заказчику в ближайшее время, еще три находятся в процессе производства, уточнили в МИД.

Особенностью блоков маршевого двигателя является возможность многократного запуска во время полета - до пяти включений, благодаря чему обеспечивается разведение спутников на различные орбиты.