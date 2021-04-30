Новая ярмарка для торговцев с закрытых ростовских рынков вместит 4 тыс. точек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 апреля. /ТАСС/. Продуктовая ярмарка для торговцев с закрытых рынков Аксайского района Ростовской области, расположенная на территории старого городского аэропорта, предположительно рассчитана на более, чем 4 тыс. мест. Об этом рассказала ТАСС замглавы ростовской администрации по экономике Светлана Камбулова.

Ранее сотрудники правоохранительных органов ограничили доступ на рынки в Аксайском районе области. По сообщениям местных СМИ, на территории дежурят сотрудники полиции и Росгвардии. В среду губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил разработать предложения по поддержке предпринимателей. В четверг глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко поручил проработать организацию ярмарки на территории старого аэропорта города, на которой смогут работать предприниматели из соседнего района.

"Что касается мест, то предварительно, сейчас речь идет о 15 га, на которых возможно разместить более 4 тыс. торговых павильонов или машин, или тонаров, исходя из размеров, какие занимали люди на территории Овощного рынка", - сказала Камбулова.

По ее словам, на сегодняшний день власти ожидают пакета документов от компании, которая зайдет на площадку аэропорта в качестве организатора ярмарки и предоставит места торговцам. "Земельный участок на территории аэропорта находится в собственности Ростовской области, на сегодняшний день к нам должен зайти пакет документов от той компании, которая возьмет часть этого земельного участка в аренду и выступит организатором ярмарки на данном конкретном земельном участке", - сказала замглавы ростовской администрации по экономике, добавив, что данные документы прибудут к властям в ближайшие сроки.

Камбулова отметила, что территория старого аэропорта обладает всеми необходимыми условиями для организации торговли - вода и электроэнергия на площадке присутствуют и доступны, решается вопрос с вывозом мусора и биотуалетами. "Как только оператор появится, он заключит договор с компанией "Чистый город" по вопросу вывоза мусора и с той компанией, которая готова обеспечить территорию биотуалетами", - сказала она.

В ожидании документов от нового оператора власти подготовили на территории бывшего аэропорта почти 900 торговых мест. "Уже оборудовано 875 торговых мест, в перспективе их количество планируется увеличить до 1 400 <...>. Конечно, это временное решение, на этой территории планируется другая застройка, но донские власти сделали все возможное, чтобы не допустить негативных последствий в виде снижения территориальной и ценовой доступности продовольствия для жителей региона", - сказал первый заместитель губернатора Виктор Гончаров, которого цитирует управление информационной политики регионального правительства.

О ситуации на ростовских рынках

Проверка рынков Аксайского района началась 27 апреля. В ней, по информации источника ТАСС в правоохранительных органах, были задействованы около 3,5 тыс. силовиков, проверялась информация о действующих там преступных группах, подозреваемых в контрабанде и нелегальной торговле. В среду власти Ростова-на-Дону сообщили, что готовы предоставить более девяти тысяч торговых мест предпринимателям, работавшим на торговых площадках в Аксайском районе. Сейчас доступ на территорию ряда рынков в районе ограничен сотрудниками правоохранительных органов. В рамках встречи врио главы Аксайского района Константина Доморовского с собственниками участков на рынках он заявил, что местные власти не располагают документами, ограничивающими торговлю на тех территориях. Прокуратура Ростовской области инициировала проверку по информации правоохранительных органов и ряда СМИ о нарушениях закона при организации торговли на ряде рынков Аксайского района.

Проверки на рынках, как сообщил ранее ТАСС источник в правоохранительных органах региона, связаны с арестом главы Аксайского района Виталия Борзенко. В апреле 2021 года суд арестовал его на два месяца. Чиновник подозревается в организации преступного сообщества, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.