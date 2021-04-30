В пресс-службе Титова заявили, что из-за пандемии пострадали 83% компаний Петербурга

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Более 80% предприятий в Санкт-Петербурге пострадали из-за ситуации с пандемией коронавируса, лишь треть из них получили господдержку. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

"От ограничительных мер в Санкт-Петербурге в 2020 году пострадали 83% предприятий, а воспользовались мерами государственной поддержки менее трети", - сказали в пресс-службе.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Александр Абросимов отметил, что федеральные меры поддержки "смягчили удар по всем сегментам экономики". Как и в большинстве регионов России, самыми востребованными для питерских предпринимателей мерами стали отсрочка по налогам и социальным взносам, аренде имущества, выплате кредитов, а также продление моратория на проверки, увеличение срока действия лицензий и разрешительных документов, предоставление льготных кредитов.

Еще более позитивно, по словам регионального уполномоченного, бизнес-сообщество Санкт-Петербурга восприняло городские пакеты мер поддержки по снижению налоговой и административной нагрузки. Первый пакет включал 39 различных мероприятий, второй - 23 и третий - 29 мероприятий на общую сумму 18,75 млрд рублей.

К январю 2021 года число предприятий в секторе малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга, согласно единому реестру субъектов МСП, сократилось на 4,7% (по РФ - на 3,9%) по сравнению с показателем годом ранее. При этом среднесписочная численность работников в секторе за этот период выросла на 1,7% - почти до 1,08 млн человек.

В новость внесена правка (16:30 мск) - уточняется источник информации в заголовке.