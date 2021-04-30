Первый поезд "Ласточка" отправился в Минск с Белорусского вокзала Москвы

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Первый поезд "Ласточка" отправился в Минск с Белорусского вокзала в Москве, передает корр. ТАСС с места события.

Две пары пятивагонных "Ласточек" в премиальной комплектации с 30 апреля начинают курсировать между Москвой и Минском.

Поезд "Ласточка" таким образом впервые станет международным. Тестовые поездки прошли в начале апреля.

"Ближе становятся тысячи людей, которые вынужденно в сложный ковидный период не смогли осуществить свои производственные планы. <...> Сегодня очень весомый мощный шаг позволяет сблизить людей, открыть им новые возможности для решения собственных задач", - отметил в ходе церемонии отправления "Ласточки" государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

"Ласточки" будут ходить дважды в день - отправляясь и прибывая по зеркальному расписанию. Поезд № 717/722 отправляется в 06:20 и прибывает в 13:10 (с остановкой в Смоленске), "Ласточка" № 721/718 отправляется в 16:00 и прибывает в 22:55 (с остановкой в Вязьме и Смоленске).

Пассажирам будут доступны два класса обслуживания: бизнес и эконом. Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены подъемники для инвалидных колясок, а также специализированные места для их крепления с кнопкой вызова проводника.

Россия и Белоруссия в начале февраля возобновили пассажирское железнодорожное сообщение после длительного перерыва на фоне пандемии. Поезда начали регулярно курсировать между Москвой и Минском. Затем, с 13 апреля, количество поездов между странами увеличилось.