В ЦРПТ сообщили, что почти половина продаваемых лекарств в России промаркирована

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Цифровую маркировку с информацией о препарате имеют 48% продаваемых лекарств в России. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), являющегося оператором системы маркировки.

"По данным компании "Платформа ОФД", которая обрабатывает данные более 1 млн онлайн-касс в стране, доля маркированных лекарств, реализованных в рознице и выведенных из гражданского оборота, в первом квартале 2021 года составила почти половину от всего объема продаж лекарств в натуральном выражении - 48%. В то время как в декабре 2020 года показатель был на уровне 32%", - пояснили в пресс-службе.

Ежедневно сервис передает ЦРПТ информацию с 10 млн кассовых чеков по маркированным товарам в режиме реального времени. В настоящее время для препаратов эмитировано более 8,2 млрд кодов маркировки. В обороте находится более 3,2 млрд единиц фармацевтической продукции.

"Стабильный рост доли продаж маркированных препаратов свидетельствует, что коммерческие аптечные организации не испытывают проблем с их реализацией. Недавно ЦРПТ провел масштабное обновление сервисов системы маркировки лекарств, в настоящее время обработка документов происходит без очередей", - цитирует пресс-служба слова руководителя товарной группы "Фарма" Егора Жаворонкова.

Маркировка лекарств в России стала обязательной с 1 июля 2020 года. Система маркировки должна защитить граждан от фальсификата и дать возможность проверить легальность товаров через специальное мобильное приложение "Честный знак". Цифровой код Data Matrix, который наносится на упаковки, содержит информацию о производителе и движении товара от завода до аптеки или больницы. Пока немаркированные лекарства могут легально находиться в обороте до истечения срока их годности. Оператором системы маркировки является Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), созданный на основе государственно-частного партнерства.