Курц выступит по видеосвязи на пленарном заседании ПМЭФ

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Канцлер Австрии Себастьян Курц выступит по видеосвязи на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в июне этого года. Как сообщила в пятницу пресс-служба Кремля, об этом австрийский канцлер заявил в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Себастьян Курц поблагодарил за ранее переданное приглашение на Петербургский международный экономический форум в июне этого года и подтвердил свое участие в видеоформате в основном пленарном заседании в качестве одного из главных гостей", - говорится в сообщении.

Петербургский международный экономический форум состоится 2-5 июня, он пройдет очно с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Тема форума в этом году - "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках деловой программы запланировано проведение более 100 дискуссий.