Россияне с июня смогут онлайн заключать договор на оказание сотовой связи

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Минцифры в июне 2021 года планирует запустить возможность дистанционно заключать договор на оказание услуг сотовой связи с использованием инфраструктуры электронного правительства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минцифры.

"Минцифры России ведет работу по созданию условий по подписанию гражданских сделок с использованием инфраструктуры электронного правительства, чтобы россияне могли удаленно и в безопасной среде совершать юридически значимые действия. В первую очередь в июне 2021 года планируется запуск возможности дистанционного заключения договоров на оказание услуг сотовой связи", - сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы, позднее россияне смогут подписывать сделки в электронном виде с использованием функционала портала Госуслуг, например договора купли-продажи авто, и совершать другие юридически значимые действия.

В конце апреля Минцифры опубликовало на портале нормативных правовых актов проект приказа министерства о перечне осуществляемых с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" юридически значимых действий, а также при совершении сделок путем создания электронных документов, их подписания с использованием электронной подписи и направления третьим лицам, включая возможность многостороннего подписания таких электронных документов.

Согласно перечню, через единый портал Госуслуг планируется осуществлять следующие юридически значимые действия: оформление (заключение и расторжение) договоров купли-продажи транспортных средств; оформление (заключение и расторжение) договоров финансовой аренды (договоров лизинга), за исключением договоров финансовой аренды (договоров лизинга), заключаемых государственными или муниципальными учреждениями; направление кредитору требования заемщика об изменении условий кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой; направление заемщику уведомления об отказе в удовлетворении требования об изменении условий кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой.

Кроме того, через портал предполагается осуществлять необходимые действия для проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в заочной форме, в том числе вынесение вопросов на голосование собственников помещений; а также необходимых для проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в заочной форме действий, в том числе размещение сообщений о проведении общего собрания собственников помещений, решений, принятых общим собранием собственников помещений, итогов голосования, голосования по вопросам повестки дня общего собрания собственников.